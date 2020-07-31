確診影響到身邊人冇內疚 ﻿鄧達智﻿﻿強調係社區爆發﻿

62歲時裝設計師鄧達智（William）上周初步確診新冠肺炎，喺潛伏期內跟他有密切接觸嘅陳梓欣(Clemen)醫生、家傭印尼姐姐及兩位朋友都要入住駿洋邨隔離，William強調：「今次染病唔係我嘅問題，係關乎成個社區爆發，我已經好小心，一有病徵即搵醫生，冇周圍播毒，所以唔存在有歉意。」採訪：方騫平







等咗4日3夜至周二晚上十時，確診了的鄧達智終被安排入聯合醫院，但被安排與「自私」病患者同房，搞到佢要求救：「幫我、救我⋯⋯聯合醫院 13樓B 19床 林先生，不斷咳嗽，兼經常不戴口罩，已投訴過，卻執行不力，不戴口罩依然故我。20號牀的我，同時發燒、發冷，非常辛苦！」鄧達智原本入院時病徵輕微，只有頭痛和少許聲沙，但現在病況嚴重了之餘，從相中所見，皮膚也出了問題，他留言指腳的皮膚顏色也起了變化，「紅紅白白，變晒色！」



等四日入院冇埋怨



因為今次確診影響到身邊人，問他會否感到抱歉？William理直氣壯說唔會：「因為唔係我曳，搞到有病嘛！呢個係社區爆發，係成個社會嘅事，點解第三波爆發得咁緊要？可惜政府從來冇了解過乜事囉！咁講真，政府都唔想嘅，大家都有抗疫疲勞，6月尾時疫情緩和，大家緊張咗成半年，有咁嘅機遇邊個唔會鬆懈？都唔可以怪人，但中間發生乜事要調查吓。所以就算我等咗4日入唔到醫院都唔會埋怨任何人，我知道我情況OK可以等囉，留返畀更嚴重、更加需要牀位嘅老人家。」



經此一役，問到可有增進和伴侶間感情？他笑說：「要過咗個困難，先知道係一個乜嘢嘅考驗。我有天各一方嘅感覺；但陳醫生對慣病人生與死，佢好理性，覺得有啲嘢要發生，咪按住程序去做好佢，希望將傷害減到最低，唔使用感性嘢嚟解釋，唔會噓寒問暖。」



