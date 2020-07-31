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麥德羅轉院後情況穩定

2020-07-31 列印
■麥德羅自言病情穩定。
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　　確診新冠肺炎的麥德羅前日轉院，昨日他接受訪問時表示：「現時精神好好，沒有發燒和屙嘔、亦沒怎麼咳；剛抽血和『篤鼻』睇指數如何，希望夠35分可出院。」

　　另外，第一位確診藝人施匡翹已遷住度假村隔離營，她在直播交代進展時，談及受到猛烈抨擊的用鹽抗疫論；坦言為此哭過，因確診已很徬徨，還要被不實傳聞困擾。

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