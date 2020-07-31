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恨同祥仔拍《殺手》續集 龔嘉欣感恩疫市仍有Job

2020-07-31 列印
■《殺手》一眾演員玩遊戲，為劇集宣傳。
■嘉欣笑言如果開《殺手》續集，一定要再與祥仔合作。
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　　龔嘉欣、黎耀祥、吳業坤與高海寧等，昨日到將軍澳電視城宣傳劇集《殺手》，活動上宣佈第16集七天跨平台總收視達31.3點。問到可會開續集？嘉欣坦言想，更指名要再夥拍祥仔，她說：「最重要是祥哥開聲（開續集）！」祥仔聞言說：「當然要同你拍啦！冇咗你就顯得我太淒涼啦。」劇集出街會帶動接Job，但受疫情影響見財化水，因工作大多延期及取消，嘉欣表示幸得客戶支持，接到網上廣告工作，笑言都可以追上原定的收入，覺得很感恩，而祥仔就笑言不習慣玩社交網，要嘉欣幫忙Sell一下，爭取賺錢機會。

　　而坤哥在台上與高海寧齊齊投訴劇中沒有牀戲，問坤哥現場想揀同邊個拍牀上戲？他笑言：「揀唔落手喎，畀龔嘉欣聽到會踢死我！」

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