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與朴素丹上演「泡沬之戀」　朴寶劍入伍前新劇施冧招

2020-07-31 列印
■朴寶劍在新劇預告中，有喝咖啡喝到成嘴泡的情節。
■朴寶劍與朴素丹在新劇中甜蜜拍拖。
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　　27歲韓國男神朴寶劍早前宣佈了將於8月31日，以海軍文化宣傳兵身份服役，距離朴寶劍入伍只餘下一個月的時間，但他要在入伍前趕拍兩部作品，分別是新劇《青春記錄》及電影《Wonderland》。

　　在《青春記錄》中，朴寶劍與《上流寄生族》女星朴素丹合作，劇集定於9月7日首播，劇組昨日公開了最新預告，只見朴寶劍大耍冧招，冧暈女fans。他在劇中飾演夢想成為模特兒與演員的男主角，朴素丹是一名化妝師，二人因工作而認識，之後就結緣，展開一段戀情。二人在咖啡店甜蜜約會，朴寶劍更喝咖啡喝到滿嘴都是白泡泡，露出一個萌樣。其後他為朴素丹在寒冷天氣下圍上絲巾，二人又在雨中撐傘漫步，場面十分浪漫。

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