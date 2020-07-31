  • 2020年7月31日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 新冠肺炎鍾翰林堂食鍾南山國安法

日報新聞 > 娛樂

法庭保安員家人確診 朱千雪曾到上址工作

2020-07-31 列印
■朱千雪淡出幕前，目前在律師樓做實習生。
Previous Next

　　朱千雪年前開始淡出娛樂圈，2016年更到城大修讀法律博士學位，據知現時於律師樓做實習生。昨日早上九龍城裁判法院審理去年8月3日有關九名男女在旺角涉非法集結的案件，其間裁判官突然通知庭內人士，有法庭保安的家人初步確診新冠肺炎，即時暫停審訊。

　　其中一名被告代表大律師正是朱千雪的師傅，消息指，朱千雪昨日未有到場，但她於法院跟進此案已有個多禮拜，記者問到朱千雪可有擔心？她以英文訊息回覆說：「我無事，我今（昨）日無到法庭，多謝關心！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd