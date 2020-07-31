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開Live自爆被女生冷待 姜濤邱士縉出關即去「滾」

2020-07-31 列印
■姜濤透露曾私訊前心儀女生，可惜對方已讀不回。
■姜濤與Stanley在台灣出關曾出去「搵食」。
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　　早前飛台灣拍劇的MIRROR成員姜濤與邱士縉（Stanley），14日隔離令昨日凌晨12時屆滿，Stanley興奮跳舞賀「出關」，更立即與姜濤外出打邊爐慶祝。至於姜濤亦在「出關」前半小時開Live直播剃掉留了14天的鬍子，他直言快將入劇組壓力大，皆因男女主角身形都十分瘦，又自認在隔離期間有發胖，要努力瘦身。

　　為了準備開劇，他在直播中狂講國語訓練台灣腔，又自爆出道後曾透過社交網站私訊以前心儀的女生，可惜對方表現冷淡，甚至已讀不回，令他懷疑自己是否性格太差，笑認有點小器。

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