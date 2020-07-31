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見打工仔踎街食飯心酸　黃婉曼黃美棋撐恢復堂食

2020-07-31 列印
■黃婉曼禁堂食後，食肆生意下跌八成。
黃美棋
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　　政府今日起恢復食肆朝五晚六堂食，經營餐廳生意的黃婉曼稱看到市民要在廁所、街邊日曬雨淋進食感到很心噏，不是每個打工仔有舒服的辦公室或留家工作，舒服吃一餐飯只是基本要求。問到全日禁堂食生意下跌多少？她表示起碼有八成，現恢復早午堂食，規定兩人一張枱也算合理，起碼有得做。

　　另外，同樣經營食肆的黃美棋則說恢復早午堂食，要重新編排人手，雖然餐廳入座人數減半，但總好過全日禁食，有地方給市民食飯。她看新聞市民在雨中拿着雨傘吃飯，亦有清潔工人在廁所吃飯，看完個心也不舒服。

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