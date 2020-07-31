﻿放養式教育 仔女出街狂跳碌梳化 陳茵媺拒做「虎媽」唔打唔鬧

「模範夫妻」陳茵媺（Aimee）和陳豪（阿Mo）自小於外國成長，所以湊仔方式都好「西化」，即採取「放養教育」，讓子女多接觸外界、自由發展。好似日前Aimee就帶大仔Aiden和二仔Nathan去行山，探索唔同品種嘅昆蟲及植物；之後一家五口去海灘，兩夫婦又睇住3個寶貝喺浮台跳落海，Free到爆！而早前趁疫情緩和時，Aimee終帶仔女「出城」，她湊完Nathan去淺水灣食Tea後，另一日又帶埋餅印孻女Camilla去行街，其間兩隻馬騮High爆狂跳兼碌梳化，不過Aimee並冇喝罵，繼續笑笑口好優雅。



疫情爆發期間，陳氏一家都好聽話冇周圍走，只係間中「閉關」太耐，兩夫婦先帶3個小朋友去南灣寓所附近、人煙稀少的山徑及沙灘唞唞氣，順道進行戶外學習。記得陳茵媺講過，唔會做「怪獸家長」，盡量放手畀小朋友嘗試，從而訓練他們的自信心，所以平時都任由仔女發展，成功養育出乖巧聽話又獨立的3個寶貝，難怪老公陳豪也讚老婆好本事！



活潑二仔



早前於第三波疫情爆發前，Aimee湊住剛放學的Nathan到淺水灣食Tea，兩母子在西餐廳叫了兩份All day breakfast share食，在媽咪分嘢食期間，古靈精怪的Nathan忽然將塊檸檬擺入口，結果酸到乸口乸面，身旁的Aimee就好淡定扮睇唔到，但其實隔住個口罩都見到她偷偷笑到瞇晒眼。其後發現記者，Aimee又叫囝囝對鏡頭Say hi，點知Nathan萌爆揮完手，即怕醜到縮落枱底，超搞笑！食飽後，二人便到超市買芒果、橙和橙汁，其間囝囝仲好似樹熊咁攬實Aimee，好鬼Sweet。



跳到甩帽



事隔4日，Aimee帶埋二仔和細女Camilla去ifc行街，當媽咪在揀鞋、試鞋時，坐唔定的Nathan就一路喺梳化上「健身」，不停碌嚟碌去玩到四腳朝天，Aimee冇開聲鬧，而跟她餅印一樣的Camilla就似足媽咪咁Elegant，全程安靜坐喺度等。買到一袋二袋的Aimee都好識做，獎勵陪逛的仔女食乳酪，Nathan一見到即興奮到手舞足蹈，Aimee還展示臂力逐一抱起揀口味；等極未有得食的Camilla，卒之都忍唔住跳高睇吓整好未，見小妹妹彈彈吓連帽都甩埋，媽咪唯有攞杯試食畀囡囡頂住先，Camilla接過即拉低口罩慢慢品嚐，為食樣勁得意！



採訪：張詠森