網友上載模糊背影照 玄彬宋慧喬又傳翻撻

宋慧喬和宋仲基去年離婚後，二人都分別傳出緋聞，今年5月有傳宋慧喬與舊愛玄彬復合，近日內地傳媒再報道指有韓國網友拍到宋慧喬和玄彬深夜在楊平地區約會放狗，更傳他們已共賦同居。



該網友公開一張遠距離的背影照，指那兩人就是宋慧喬和玄彬，但難以辨認是否真的是他們。有傳相片其實出自於玄彬造型師在社交網的限時動態，但相片後來被刪除。



不過有網民表示玄彬現正身處約旦，與黃政民拍攝新片《交涉》，可信性成疑。宋慧喬與玄彬於2008年合作《他們生活的世界》戲假情真，翌年他們公開認愛，可惜於2011年宣佈分手。此外，宋慧喬好友劉亞仁近日為英國品牌拍硬照，他換上一頭飄逸長髮，感覺有如張國榮在《大熱》MV中的造型。



