﻿晒證明書證已康復 劉少君留醫11日出院 向醫護派Like

劉少君疑因與娛圈最早確診新冠肺炎患者麥德羅同台共唱而染疫，經過留院11日艱苦治療，昨日劉少君終康復出院，暫住酒店休養。他坦言出院後心情愉快，他在鏡頭前興奮展示身體有抗體證明書，提醒大家要注重衞生。



劉少君昨午先拍短片公佈康復可出院的消息，鏡頭前的他精神很好、笑容滿面說：「我收到一個好好消息，我已經全部復原，可以幾小時後出院！在伊利沙伯醫院大概治療了11日。首先我要多謝所有醫療團隊細心照顧我，特別是我的主診女醫生，判斷得好好。希望大家都注意衞生，最重要是對抗病毒，多謝關注和關心我的人，多謝！」



下午二時，劉少君再拍片講述等候出院的心情，「現在心情好似發了個噩夢，返出來就係好夢；還有今次好深感受，香港醫護人員好盡心盡力醫治我們這些病者，好感恩，我真係要畀個like所有香港醫務人員！」



麥德羅羡慕好友出院



下午4時半後，劉少君心情興奮又再拍片：「我啱啱由伊利沙伯醫院出來了，現在暫時到了尖沙咀某一間酒店休養先。」他又晒出一張證明書，證明他無事及有抗體。



而麥德羅就恭喜劉少君可以出院，直言好羨慕對方似中六合彩咁好彩，指自己都希望兩三日內有好消息，因為未夠分、未可以出院，但暫時沒有不舒服，他補充說：「健康比財富更可貴！」



設計師鄧達智確診入院，昨日是入院第三天，他原本症狀輕微，打針後有發高燒的藥物反應，還遇上同房病友經常不戴口罩咳嗽，令他病況加深，苦上加苦！鄧達智表示由前日下午開始一直發燒兼發冷，晚上稍有紓緩，但已無食慾！問到同房病友是否仍欠自律不戴口罩令人擔心？昨早鄧達智向傳媒表示：「同房有進步了！昨﹙前﹚天一日一夜打針後反應，又發燒發冷，非常辛苦！」



新城再多一嘉賓主持確診



另外，新城電台繼嘉賓主持何民傑確診新冠肺炎後，昨日再多一位嘉賓主持確診，但由於尊重新確診者的意願，新城電台沒有公開姓名。新城回覆傳媒查詢時回應：「有兩名員工確診及三名嘉賓主持確診。剛被確診的嘉賓主持曾於21/7到電台工作，之後沒有進入電台工作，而新城電台已於22/7為整個辦公室再進行消毒大清潔；公司亦會安排曾與該嘉賓主持有接觸的員工，作另一輪病毒測試。」



