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﻿疫情下開船P慶祝54歲生日 溫碧霞讚老公完美情人

2020-08-01 列印
■溫碧霞在氣球環繞下，穿上紅色泳衣吹蠟燭。
■Irene與老公作勢咀嘴，甜入心。
■Irene一家三口開船P慶祝生日。
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　　受新冠肺炎疫情影響，香港實行社交隔離，溫碧霞（Irene）前日迎接54歲生日，除了開直播唱歌慶祝，更獲老公送車作生日禮物外，生日派對停不了！

　　Irene昨日在網上大晒生日會照片，透露獲家人及閨密舉行船P派對作慶祝，保養得宜的Irene穿上紅色一件頭泳裝示人，拎住大串氣球俯身為生日蛋糕吹蠟燭，又與老公何祖光作勢咀嘴，十分恩愛，當然亦少不了與囝囝一家三口的溫馨合照。壽星女Irene留言說：「Beautiful birthday，謝謝Kenny（何祖光）給我這個美好的生日，你是我的完美情人，love you always！ps 謝謝同學們給我美好的回憶和生日禮物，友誼萬歲。」

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