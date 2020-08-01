﻿囝囝滿月甜晒全家福 陳山聰街坊Look代妻買餸

上月榮升爸爸的陳山聰，目前正忙於拍劇集《超能使者》的他分身照顧太太Apple與兒子陳霆軒（Jaco）。原來小Jaco不經不覺已經滿月，山聰在社交網上載了一輯家庭照，一家三口穿着黑白款式T恤十分溫馨。小Jaco的萌樣十分可愛，其中一張相中抱住他的山聰一臉冧樣，升格做慈父，他留言：「滿月，霆軒。#chan'sfamily #一家三口 #全家福 #陳山窿2.0」山聰更直言爸媽唔易做。



因為疫情關係，山聰不時代替太太出動到街市買餸，他在社交網上載了一張「街坊look」相片，透露經常獲街市阿姐認出並「加餸」。