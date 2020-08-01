﻿留家避炎學打鼓練瑜伽 關之琳有愛犬陪做GYM

近日本港疫情再爆發第三波，不少人都聽專家意見留家避炎，現年57歲的關之琳亦不例外，不過不知是否太悶，以往甚少在網上出Po的她，最近就開始活躍起來，昨日她在網上連發兩個Po，在第一個帖文中，關之琳分別放了一段打鼓及一段玩空中瑜伽的短片，並寫道：「Miss the activities , terrible Covid 19（想念那些活動，可怕的新冠肺炎）」，片段中，戴住口罩的她不論打鼓或學習空中瑜伽動作均做得有板有眼，連好友汪詩詩都留言讚：「so cool！！」



關之琳的第二個Po就是在愛犬陪伴下做「Mountain Climber」動作的影片，看來雖然暫時不可以到健身室做GYM，但她一點都沒有鬆懈。