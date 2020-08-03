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蘇慧倫台北簽名會吟詩

2020-08-03 列印
■蘇慧倫為歌迷帶來的唱碟簽名。
■蘇慧倫喜獲眾多歌迷捧場。
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　　90年代紅遍港台的玉女歌手、現年49歲的蘇慧倫再戰樂壇，將於9月在台北舉行演唱會，前日先在台北舉辦露天見面簽名會造勢，眾多歌迷捧場，並齊為她慶祝出道30年。

　　有歌迷從學生時期就是蘇慧倫的支持者，現而成家立室更帶着下一代來為偶像打氣，更有歌迷把握難得和偶像見面的機會，網羅親友的100張蘇慧倫唱碟帶來給偶像簽名，蘇慧倫更開心得即興作詩道：「黃昏夕陽的時候，微風徐徐吹來，跟歌迷見面，像極了愛情」。

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