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59歲辛潘又做老襯

2020-08-03 列印
■Leila曾參演《移動城市：致命引擎》。
■辛潘和前妻麥當娜老友鬼鬼。
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　　樂壇長青天后麥當娜前夫、兩屆金像影帝辛潘曾歷兩段婚姻，昨日傳出現年59歲的他第三度做老襯，與拍拖4年的28歲女星Leila George低調完婚，因友人在網上公開一對新人的婚戒照，辛潘的婚訊才告曝光；《復仇者聯盟》中演「魁隆」的佐斯布連，與其他友人紛留言送上祝福。圖：資料圖片

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