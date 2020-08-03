  • 2020年8月3日 星期一
  • 27º
  • 92%
熱門： 新冠肺炎直銷群組方艙醫院核酸檢測亞博

日報新聞 > 娛樂

三浦春馬死前改回生父姓氏

2020-08-03 列印
■三浦春馬上月離世，享年僅30歲。
Previous Next

　　三浦春馬上月上吊身亡，其友人、著名攝影師Leslie Kee向傳媒透露，三浦早於4月已刪除與他溝通的通訊程式帳戶，疑當時已萌死念。雜誌《女性SEVEN》報道指，三浦在自殺前一個月，將證件上沿用多年的繼父姓氏，改回生父姓氏三浦，似為「始終如一」做準備。三浦遺作《錢的盡頭是愛情的開始》女主角松岡茉優，前晚在電台節目悼念三浦，並着三浦的Fans不要勉強自己觀看偶像的遺作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd