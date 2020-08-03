myTV SUPER首播 馬浚偉自家製《緣來自咖啡》

全新訪談節目《緣來自咖啡》由8月3日(今日)起，於myTV SUPER「緣來自咖啡專區」上架。一直熱愛咖啡的馬浚偉，近年考獲專業認可的咖啡師資格，今次藉首咖啡創作節目，親自擔任出品人、監製及主持，於每集中邀請名人嘉賓，透過對他們的了解，沖調一杯能代表他們的專屬咖啡，並從對談中了解其人生經歷及成功之道，首集就邀得黎瑞恩(小恩子)擔任嘉賓。



節目除了讓觀眾了解一眾嘉賓的人生路之外，亦有由馬仔去年組成的樂隊MTOM與嘉賓Jam歌，或由馬仔選唱歌曲送給嘉賓。嘉賓預告有周慧敏、盧永仁博士、羅乃萱、張玉珊、張衛健，倪文玲、周秀娜、劉心悠、林誠信牧師、高永文醫生、岑智明及上山詩鈉等。



黎瑞恩對死亡零恐懼



黎瑞恩與馬浚偉相識多年，亦是咖啡愛好者，在節目中品嘗馬仔親手炮製的咖啡後讚不絕口。二人更在「馬上對話」中細數當年。小恩子從當年紅極一時的歌手，突然退出樂壇，發展第二事業，並獲得很好的成績，然而病魔卻找上了她。小恩子分享患病經歷時說：「我覺得該死就死，不用想那麼多，不要對死亡抱有恐懼。」



想知道小恩子如何對抗病魔，就要去myTV SUPER「緣來自咖啡專區」收看。



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



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節目：《緣來自咖啡》



主持：馬浚偉



播放時間︰8月3日起，逢星期一，於《緣來自咖啡》專區上架，共15集