出院即約埋去街惹非議 麥德羅劉少君飲茶亂戴亂擺口罩

日前確診新冠肺炎留醫的麥德羅和劉少君，先後康復達標甫出院，即相約昨日齊出街到食肆飲茶，期間拍片頻勸觀眾小心防疫，但亦引起部份網民議論紛紛，兩人隨即解釋已康復兼有抗體才能出院。正留院治療的鄧達智要視乎今日的檢測報告，才知出院之期，其另一半陳梓欣醫生昨晚可離開駿洋邨。



麥德羅前日出院，昨日即相約較他早一日出院的劉少君外出飲茶，稱大家就像生離死別後要互相問好。他們說遵從限聚令只有二人共膳外，進食完也戴上口罩。未知是否早前有出院者「復陽」先例，兩人出院未幾即相約外出到食店開餐；期間麥拉下口罩到下巴，劉則脫下口罩放在枱面的電話上拍合照，令部份網民質疑亂擺、亂戴口罩或惹來「播毒」風險。



Apple姐望港打贏疫戰



麥德羅就網民的質疑表示：「醫生重複驗咗好多次，證實我哋好返晒至畀出院，我哋除咗食嘢飲茶，其餘時間都戴着口罩。」劉少君則謂：「凡事要真正了解，我和麥德羅已有抗體在身，絕對排除感染其他人！我們碰面是積極研究如何盡快回復心肺功能，希望與所有痊瘉者分享，望大家了解和見諒！」而早前同告確診的麥德羅女友Apple姐（劉麗萍）昨日獲准離開隔離營，她拍片透露：「好開心今日可以出院，好多謝照顧我的醫護人員，得到他們好細心和悉心照顧，多謝好多朋友發短訊祝福。我好感恩亦覺得自己好好彩，由確診開始一直沒不適，因為這樣，感覺到這個病好恐怖，不知不覺就被入侵身體。大家定要好小心，祝願所有確診者早日康復，希望香港可戰勝這個疫情！」



鄧達智無咳無肺炎



留院治療的鄧達智昨日表示：「醫生說我其實一直都無病徵，不過入院時的指數有點差、不是好樂觀，所以需要打針和食勁的藥，但醫生相信我是好轉了，因為由初步確診到現在已超過一個星期，我都無咳、無肺炎，情況已經係好好。明（今）日再驗埋CT Value，知道了最新的數字後，就會決定我幾時可以返屋企。」鄧達智又指前天暫停注射，已沒發燒發冷等反應，相對沒那麼攰，也有胃口進食，而他的另一半陳梓欣醫生，昨日已完成隔離期及將離開駿洋邨。



另外，無線前集團行政總裁助理鄭偉強日前亦確診新冠肺炎留院接受治療，醫生昨日為他照肺及打補血針，他回覆傳媒透露病情進展，聲線顯得沒氣力兼聲沙，他說：「喉嚨好乾，講唔到嘢，有少少暈，唔好意思！」



