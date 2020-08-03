取消關注周揚青 羅志祥留戀愷樂

羅志祥（小豬）月前被網紅女友周揚青，大爆慣性偷食及愛玩「多人運動」臭史，形象直插谷底，早前亦傳過小豬與周揚青疑似醞釀復合。有網友近日卻發現，小豬在多個個人網上平台均取消關注周揚青，小豬的IG帳號目前已搜索不到周揚青的名字，卻能夠搜索到曾被周揚青點名是「小三」的「蝴蝶姐姐」愷樂，看來小豬對愷樂仍有留戀，亦有網民估計愷樂或有機會「坐正」。



周揚青自今年4月發文宣佈與小豬分手後，她已火速在所有網上平台取消關注小豬，而小豬卻未有「反擊」取消關注她，並在「520」發長文送給周揚青，外界紛指他為求復合之舉，但周揚青並未回復。小豬如今完全取消關注周揚青，兩人復合的機會更為渺茫。圖：資料圖片