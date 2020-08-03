Ada真人騷自爆絕症驚魂

蔡少芬（Ada）在內地真人騷《妻子的浪漫旅行》中，化身30年代歌姬拍寫真，並獻唱鄧麗君名曲《月亮代表我的心》。Ada在節目中自爆，與張晉結婚4個月後，被診斷患上「強直性脊椎病」，她說：「彎腰彎不了，吐氣也不行，醫生跟我說是絕症，愈來愈嚴重不能好起來，到一個地步會完全動不了，睡覺也要站起來睡。」



Ada指醫生稱此病會影響懷孕，揚言Ada隨時不育，她當時覺得對不起張晉，張晉亦大受打擊，但不能在老婆面前表現負面情緒，並作最壞打算，張晉說：「Ada起牀最痛苦，我幫不了她，準備下輩子就這樣過了。」Ada透露其後有戲劇性改變，她說想不到長女楚兒成為她的「救命靈丹」，她懷有楚兒後，痛楚突然消失，直到現在一點痛都沒有，還生了三個小孩！