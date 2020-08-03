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「老公」舒淇偕夫歡聚 林熙蕾四人行：好開心

2020-08-03 列印
■左起：舒淇與老公馮德倫、林熙蕾和老公楊晨合照留念。
■舒淇與林熙蕾在寶島欣賞展覽。
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        因新冠肺炎疫情關係，娛圈大受打擊，大部份影視製作被迫停工，舒淇和老公馮德倫過往很多時間要分隔異地，各自為工作忙個不停，舒淇在疫情下，最近留在家鄉寶島，老公亦停工陪伴，得以盡情享受溫馨家庭生活，更不時和朋友聚會，近日就和好友林熙蕾，齊齊去欣賞著名攝影師林炳存於台北舉行的個人展「鏡墨●流白」。

林熙蕾昨日在社交網分享歡聚合照，兩對夫妻四人同行，她留言道：「Lunch date with my loves，跟老公和老公的老公一起好開心」，原來林熙蕾暱稱舒淇為「老公」，故以「老公的老公」來稱呼馮德倫，如果此句加上她自己的老公楊晨，「老公」兩字就要出現四次了！圖：網上圖片
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