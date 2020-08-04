鄭融留家抗疫變「煮」婦 ﻿梁諾妍﻿﻿鄙視洪永城唔捱得﻿

梁諾妍（Inez）和鄭融為香港開電視節目《神奇旅俠》上山下海，後者玩到隔日要簽生死狀，更衝破心理關口與鯊魚潛水；不諳水性的Inez就挑戰飛索、跳崖嚇到喊，以為男友洪永城（Tony）一定好擔心，估唔到Inez即否認：「完全冇，佢叫我玩得開心啲。」講到疫情下無法出國，鄭融自言多了買餸煮飯，又歎做家庭主婦唔容易，而剛展開同居生活的Inez笑言好彩Tony冇鼻鼾：「佢瞓得好安祥，唔郁又冇聲。」撰文：黎寶倫 攝影：李維隆



場地：香港灣仔帝盛酒店 髮型：Jamie Lee@HAIR（梁諾妍） 服裝：b+ab（梁諾妍）



梁諾妍和鄭融早前為節目《神奇旅俠》分別在港及馬來西亞大玩極限活動，突破自我，壯大了膽的鄭融盼有機會到外地參加三項鐵人賽。Inez就自稱經常玩命，兩年前曾赴阿拉斯加參加500公里「冰極長征」慈善跑，不過因氣溫降至零下50度而叫停，問到還想完成該項比賽？Inez表示好難一個人做，提到可叫洪永城陪，她指男友脂肪多應該冇咁怕凍，意指都可以。再問跟男友邊個捱得啲？Inez即搶答，「梗係我啦，我跑咗咁多個全馬，佢都未跑到一個，鄙視佢！我哋之前都有約去北韓跑半馬，但因疫情而延後，希望出年去到，我一定會『的』佢去！」



提到現時要留家抗疫，變「煮」婦的鄭融即忍唔住分享下廚心得，笑問另一半豈不是好有口福？是否Ready做人妻？她大笑說：「OK啦！我都係諗住煮畀自己食㗎咋，大家口味好唔同。」對於不少情侶日對夜對搞出「人命」，早前被批今年奉子成婚的Inez笑答：「未有喎，因為大家都好忙，兩個人喺屋企時間唔多。（Tony話Ready做老竇！）我Ready，但都要有個步驟，雖然話唔介意啫。（會阻止未婚懷孕？）順其自然，大家都做足安全措施，但有都係一個緣份，我都會要嘅，而家努力工作先，有小朋友都要工作㗎嘛。」



