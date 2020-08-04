槙原敬之再涉毒又獲緩刑

日本著名唱作人槙原敬之今年2月因涉藏毒被捕，槙原上月認罪，東京地方法院昨日判他入獄兩年，但獲緩刑3年，暫得以免卻牢獄之苦。由於槙原於1999年亦曾涉毒罪成獲判緩刑，今次再犯仍獲緩刑，不少網民質疑判刑過輕！



槙原前年被警方在住所發現迷幻藥及禁藥Rush，他和同性伴侶因而被捕。今年2月，槙原因再被警方在住所搜出Rush及吸毒器具而被拘捕。案件於上月才開審，槙原承認一切罪行。不少網民認為槙原不是初犯，判刑有過輕之嫌。該案法官則指槙原有悔意，藏毒但沒使用，而上次涉毒是很久之前的事，因而予以輕判。另外，25歲男模、曾參演真人騷《雙層公寓》的岡本至恩，日前因涉嫌藏有大麻被日本警方拘捕。



