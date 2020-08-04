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鄧達智留醫歎「愛心鮑魚」

2020-08-04 列印
■鄧達智展示愛心午餐，有菜有鮑魚！
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　　早前確診新冠肺炎的鄧達智，昨日仍要留院，他透露健康狀況進展不俗，令他感到安心不少，其另一半陳梓欣醫生前日完成隔離期回家，昨午即為鄧達智愛心速遞自家午餐！

　　鄧達智昨日透露：「肺繼續沒花沒肺炎，今早有胃口，等候陳醫生送自家粥。」陳醫生的愛心午餐，除了白粥，更有飲品、果仁、蔬菜和鮑魚！還有兩粒醒胃梅，認真細心兼窩心！

　　另外，有「印度周潤發」封號的77歲印度國寶級巨星阿米達巴山三周前確診新冠肺炎，並於孟買入院治療，他在前日在網誌宣佈已康復出院，但同告確診的兒子Abhishek仍要留院治療。

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