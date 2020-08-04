陳凱琳疫境誕子 出院留家坐月 50歲鄭嘉穎報喜：細仔面尖鼻高似媽咪

陳凱琳去年情人節為鄭嘉穎誕下長子鄭承悅（Rafael），今年5月火速宣佈已再度懷孕，上月揭盅亦是佗仔。兩夫妻昨日在社交平台報喜，幼子鄭承亮（Yannick）已於上周一出世，目前母子已回家，在嚴峻疫情下平安生B，陳凱琳坦言坐月會留在家中養好身體！



現年50歲、上周一再為人父的鄭嘉穎昨日在社交平台公佈幼子Yannick已出世，並上載一家四口全家福、親吻初生幼子等溫馨照片，嘉穎留言道：「弟弟來了，母子平安！感恩感恩！」其後表示：「多謝大家祝福，心情當然開心，母子平安，細仔面尖尖、鼻高高似媽咪多啲，最緊要開開心心、健健康康咁成長。」



坐月盡量唔出街



陳凱琳昨日分享再做媽咪的喜悅，透露自己和BB已平安回家，第二胎生產很順利，心情愉快，「好開心可以跟大家公佈呢個喜事、好消息，BB係上星期一7月27日出世，目前我同BB已經安全回家，大家So far好融洽、屋企環境同大家相處，Rafael做哥哥都好乖，睇到BB喺度時都好幫手，幫我哋睇吓BB、摸吓BB，大家非常之安慰。同埋今次比起生第一胎比較有心理準備，所以自己心情都唔錯，嘻，總之成件事好順利、好暢順、喜悅。」



陳凱琳亦希望大家在疫情下平安，「嚟緊都會多休息，希望大家安安全全留在家，盡量都唔會出街，自己坐月呢個月都會在屋企養番好身體，多謝大家關心。」



龔嘉欣：BB好靚仔



龔嘉欣昨日亦有向好姊妹陳凱琳送上祝福，嘉欣在社交網留言道：「好開心，BB好靚仔、好健康，媽咪好精神、好靚女，真係好戥你開心，Love you。」嘉欣其後透露，已探望陳凱琳母子，見了Yannick第一面，大讚BB可愛，「好健康、好靚仔，真係好開心！」問到BB似爸爸還是媽媽？她更大讚：「有晒兩個嘅完美基因！最緊要係健康啦。」嘉欣已是Rafael的契媽，會否做Yannick的契媽，她表示等BB長大後由他決定。



另外，楊秀惠早前為老公葉世揚在馬來西亞誕下囡囡「VY」，她昨日在社交平台上載溫馨照慶祝囡囡出生滿100日，她特別以得意雲朵公仔遮掩VY的樣貌。楊秀惠以英文給愛女留言道：「如果我可以給女兒做兩件事，那就是永遠了解她的自我價值和追求夢想的力量的自信……最後也是最重要的是，永遠不要忘記媽媽有多愛你！」



