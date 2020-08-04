何孟珊自疑曾被醫生抽水 蘇格蘭謝嘉怡辭護士參選

《2020香港小姐競選》其中16位入圍候佳麗日前已登場，來自蘇格蘭的佳麗謝嘉怡完成家居隔離後，昨日到髮型屋恤髮首晤傳媒，現年24歲的她是混血兒，穿上貼身裙盡顯身材線條。她表示在網上有留意其他佳麗，覺得她們也很靚。問到疫情下來港參選可有擔心？謝嘉怡表示近日增多了確診個案都有點擔心，她的爸爸也來港陪她參選，她亦已辭去在蘇格蘭的護士工作。對於有指被公司高層勒令減肥？她笑說：「減少少好啲，食得清啲。（隔離期間勤做運動？）是，有Keep fit。在家沒事做，跟着網上健身班做運動。」



此外，在前晚直播的節目《我和港姐有個約會》中，丁子朗及黃庭鋒與佳麗陳煦凝及何孟珊分別品嚐泰菜。對於被影到與「男友」拍拖，陳煦凝否認對方是男友。從事護士的何孟珊則透露曾被已婚醫生「抽水」，但她在直播後表示，對方可能不知自己對別人抽水，自己只遇過一次，又指醫護界好多桃色新聞。問丁子朗可會幻想港姐變成女友？他笑言有幻想，因為男生定會有幻想，並透露睇好郭柏妍。