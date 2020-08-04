吳千語周揚青聚頭唔戴罩
衞生防護中心警告勿鬆懈 增80確診 新症終回落不破百
近半個月日均確診連續破百，昨日新增八十人染疫，宗數回落至兩位數，其中源頭不明個案減至二十四宗，另五十多人初步確診。衞生防護中心指疫情浮動，須觀察多幾天方知道趨勢，呼籲市民不能鬆懈。香港郵政昨晚公佈一名...
2020-08-04
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內地App store一夜下架逾三萬App
內地對青少年使用手遊有更多的關注。內媒報道指，自本月一日起，內地App store發生了大規模下架事件。 據統計，單在本月一日一晚，App store累計下架了超過三萬款手機App，其中近九成是App store執行新規下架的無版號遊戲，累計二萬七千多款，且數字還在持續上升中。相關數據顯示，單是iOS系統最終受到影響的遊戲可能超過五萬款。報道認為，等於宣告內地iOS遊戲行業的重新洗牌。 事件主因是在上月初，蘋果曾向部份遊戲開發商表示，若APP無法在七月三十一日前，提交「版號」訊息，以繼續在App Store中國區上使用。
2020-08-04
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特朗普准TikTo k拆售予微軟 談判須外國投資委員會監督
中美關係緊張，美國政府介入收購TikTok談判。據路透社引述消息人士報道，美國總統特朗普已同意給予字節跳動四十五天，將TikTok出售給微軟。而談判過程將由美國外國投資委員會監督，該委員會有權阻止任何...
2020-08-04
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外望泳池景致 曉翠山莊高曠大廳延展空間
大圍半山低密度住宅曉翠山莊，依山而建，私隱度高。是次精選為該屋苑的東南單位，實用面積約1178方呎，原則3房1套房設計，據悉，業主曾斥約500萬豪裝單位，客廳以雪白為主，加上特高樓底，一室甚具空間感。...
2020-08-04
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微軟蘋果等領軍飆升 科技股造好 納指破頂
美國新型肺炎病例單日增幅放緩，刺激投資者信心，帶動美股周一上升。杜指早段報26681點，升253點；稍早時高位見26707點，升幅達到278點。標普500指數報3297點，升26點；納指報10898點...
2020-08-04
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富咸鋒線危危乎 賓福特衝超在望
賓福特在上仗英冠升班附加賽四強次回合重現霸氣，在射手奧尼屈堅斯重拾射門鞋下，主場擊敗史雲斯收復首回合落敗失地，躋身今晚決賽鬥富咸，尚欠最後一關就可歷史性首次升班英超。適逢富咸有首席射手阿歷山大米祖域上陣成疑，賓福特可望在溫布萊球場衝「超」成功，直取主勝。（香港時間周三凌晨2:45直播） 英冠復賽後賓福特於頭七輪全勝，但他們在鎖定附加席位下心態放鬆在最後兩輪敗北，並影響到附加賽四強首回合的表現，作客0:1不敵史雲斯。 進攻雙核及時回勇 幸好這支本季英冠季軍在上仗次回合回復霸氣，射手奧尼屈堅斯打破三場入球荒攻入一球，加上法國年輕翼鋒麥比奧莫亦回勇交出助攻下，主場勝3:1，總比數...
2020-08-04
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平民價格 五星享受
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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陳凱琳疫境誕子 出院留家坐月 50歲鄭嘉穎報喜：細仔面尖鼻高似媽咪
陳凱琳去年情人節為鄭嘉穎誕下長子鄭承悅（Rafael），今年5月火速宣佈已再度懷孕，上月揭盅亦是佗仔。兩夫妻昨日在社交平台報喜，幼子鄭承亮（Yannick）已於上周一出世，目前母子已回家，在嚴峻疫情下...
2020-08-04
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社論——危難中捐血 是大功德
一名患嚴重胎盤前置的準媽媽，近日在網上發文求援，指自己待產，一旦產子遇上危險，需要大量輸血，呼籲市民捐血，拯救她和腹中胎兒，也救助其他急需輸血的病人。這名孕婦的遭遇令人動容，她展現偉大的母愛，大家即使面對疫情挑戰，但拯救性命，不能遲疑，是時候伸出援手。 本港爆發第三波疫情，染疫人數大增，死亡人數持續上升。市民避疫，留在家中，少了外出，社會上的捐血意欲大減。紅十字會曾多次作出呼籲，但反應未如理想。據紅十字會統計，近期平均每天只收集到約二百多包血液，比去年同期下跌二成半，現時血庫的存量急跌至極低水平，僅僅足夠三、四日之用，全港的醫院對血的需求都呈現緊張的狀態。 近日血庫存量低企...
2020-08-04
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馬場浮世繪——莫雷拉開操試兩駒
昨日晨課期間，沙田馬場一直有雨，上季居騎師龍虎榜亞軍的莫雷拉，昨晨正式開操，全朝他只策騎兩匹蘇偉賢馬房的「大當家」和「紅龍」出試，課後練者親自到停機坪等候鞍上人落馬，然後兩人在停機坪旁邊密斟一輪。 其後，莫雷拉再踩單車到烽火台，找在場練馬師傾談，他向來工作勤力，相信稍後操馬數量將逐步增加。 馬場浮世繪
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