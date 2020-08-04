吳千語周揚青聚頭唔戴罩

周揚青月前宣佈跟羅志祥（小豬）分手，更踢爆對方出軌愛「多人運動」。回復單身的周揚青除了積極發展網店生意外，不時亦會與好姊妹聚會，看來生活多姿多采。網紅程曉玥前日在社交網分享一批與老友的聚會相片，程與周揚青及吳千語恰巧均是「著名前女友」，分別是鄭愷、羅志祥和林峯的舊愛，其中有三女未戴口罩合照，程留言「This week」，但未言明拍攝時地。吳千語跟林峯分手後，近年戀上百億「富三代」施伯雄，更被傳明年結婚，但千語早前發文，稱對婚姻事宜順其自然，有好消息就會分享；亦有網民指，估不到以往看來鮮有交集的吳千語和周揚青原來是好友。另外，羅志祥的好友大根昨日透露，羅志祥日前生日只是躲在家，大根去看他，沒見到蛋糕，羅沒許願，但心情正常。圖：網上圖片