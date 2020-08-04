聽衛詩新歌 阿倫誤讚衛蘭

譚詠麟（阿倫）昨日在社交網上稱讚一首新歌，但對孖生姊妹衛蘭和衛詩卻分不清，錯把妹妹衛詩當做其姊衛蘭，留言：「衛蘭新歌：《分手的第二天》 旋律好輕快清新易上口！」經網民指正唱歌的是衛詩、正確歌名應是《分手第二天》後，阿倫帖文認錯道：「哦原來弄錯了，不過首歌確實不錯。」



阿倫隨後連發3帖轉話題，自言為避雨由室外跑到室內，並道：「原來戴口罩跑戶外碰上間竭性的大驟雨會令我差一點嗆到，所以跑到一半還是揀跑回室內。」他其後換上乾淨衣服再貼圖文稱：「換件衣服再跑爽多了。」圖：網上圖片