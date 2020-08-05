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朴寶劍新劇模特兒上身 孖朴素丹雨中漫步譜戀曲

2020-08-05 列印
■朴寶劍在新劇中有行Catwalk的戲份。
■朴寶劍與朴素丹在雨中漫步。
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　　8月底入伍的韓星朴寶劍，他相隔兩年後的新劇《青春紀錄》將於9月7日起獨家在Netflix與韓國同日播出。朴寶劍為詮釋今次角色，事前參考很多時裝界模特兒的相關工作資料，在最新預告片中可以見他有不少讓人心動的「撩妹」動作與台詞，還跟朴素丹在雨中浪漫散步，朴寶劍甚至貼心為女方綁絲巾，粉絲心動指數頻頻破錶。

　　兩人喝咖啡時泡沫沾在嘴邊的可愛模樣，讓粉絲忍不住聯想起經典韓劇《秘密花園》裏玄彬與河智苑的經典「泡沫之吻」。朴素丹是否能成為「最成功的迷妹」，兩人之後會有怎樣的發展，讓人相當期待。

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