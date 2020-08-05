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為澳洲海洋頻道撰文 余曉彤宣揚環境保育

2020-08-05 列印
■Hidy喜歡潛水，更與好友組織了一個保育平台。
■Hidy為澳洲海洋頻道撰文，呼籲大家保護海洋。
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　　余曉彤（Hidy）一向是潛水達人，有十多年潛水經驗，在港亦擁有自己的潛水學校。由於疫情關係，大家都留家抗疫；喜歡運動的Hidy覺得世界好像停頓了，她靈機一觸與四位志同道合的朋友組織了一個海洋平台Deve，宣揚環保、潛水等資訊。

　　Hidy最開心獲澳洲海洋頻道支持，每逢星期一都會在她們的頻道發文，亦會幫忙把Hidy自己寫的海洋文章翻譯成英文。她說：「我寫了一篇消失的海豚，介紹一種瀕臨絕種的海豚品種，牠們受到濫捕魚船和海洋環境等威脅變得愈來愈少，他們都翻譯成英文，希望藉這個平台，令大家更意識到要保護海洋。」

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