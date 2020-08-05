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張達明與喪屍拍片籲防疫

2020-08-05 列印
■張達明與喪屍齊齊拍片，宣傳在戲院抗疫常識。
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　　韓片《屍殺半島》早前在亞洲七個地區上映，累積票房已破三億港元。香港將定於戲院重開當日即上映。日前電影公司請來張達明與一班喪屍，以搞笑形式拍攝兩條有趣短片，呼籲觀眾於戲院內做足防疫措施，一齊安心睇戲！張達明表示：「我四年前看過《屍殺列車》，一向都很喜歡看喪屍片，知道《屍殺半島》是四年後的續集當然要支持，因為疫情，戲院要停業令電影延遲上映真的有點可惜！」

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