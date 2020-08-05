I Cup天木純確診新冠留家養病 池昌旭便利店做收銀 吸百人聚集急撤離

新冠肺炎疫情近期在全球多地爆發新一波感染浪潮，日韓娛圈亦繼續受疫魔影響！日本性感寫真偶像、擁I Cup上圍的天木純上周六發燒，經檢測後確診感染新冠肺炎，並留在家中養病；而在韓國方面，池昌旭前日驚喜現身首爾一家便利店擔任店員，似為將播出大結局的主演劇集造勢，迅速吸引過百Fans及傳媒聚集，雖然池昌旭急急提早離場，但有關方面亦被狂轟造成不必要的感染風險！圖：網上圖片



池昌旭與金裕貞合演韓劇《便利店新星》自6月播出成績不俗，劇中演便利店店長的池昌旭，前日突然到首爾的新村大學區一間便利店客串做店員，似為將於今周六播出大結局的該劇宣傳。池昌旭在店內穿上如劇中的藍色背心制服，落力收銀及搵貨搬貨服務顧客，更被指Fans邀簽名邀合照有求必應。



池昌旭現身亦吸引逾百Fans聞風到來逼爆便利店門外，首爾疫情未止，確診數字仍有增加，大批人聚集增加傳播新冠病毒風險，很多網民鬧爆不應舉行此類活動。池昌旭原定在該便利店逗留至傍晚6時，最後提早在下午3時匆匆換回便裝步出該店，在傳媒和Fans包圍下登車離開。池昌旭的事務所方面昨日為引起人群聚集公開道歉，並辯稱是因為該店店員當日在網上洩露池昌旭的拍攝情況，才招致人群聚集。



天木純「肉」罷不能



日本藝能界方面，I Cup性感寫真偶像天木純，昨日其事務所透過官網證實她感染新冠肺炎，事務所指她因在本月1日（上周六）開始發燒去接受檢測，結果呈陽性，並聽從保健中心的指示目前留在家休養。天木純在社交網透露正逐漸退燒，希望早日康復復工，亦稱為其他人帶來麻煩感到抱歉。其實天木純在疫情期間亦「肉」罷不能，毫不錫身努力搵銀，為雜誌拍攝性感寫真外，亦有做網上直播和拍片冧Fans。



而正在趕拍劇集《派遣的品格2》的篠原涼子就為安全起見，與71歲丈夫市村正親「分居」，搬到其他住所獨居，老公則留家照顧兩子。不過，疫境下亦傳來好消息，經典日劇《交響情人夢》中的「千秋王子」玉木宏，兩年前與木南睛夏結婚，昨日獲事務所證實已榮升父母。



另外，韓國男團2AM成員任瑟雍捲入駕車撞死一名途人案件，其事務所昨日發聲明透露：「任瑟雍在事故發生後馬上對傷者急救，很遺憾傷者送醫院途中死亡。任接受警方調查後返家，目前處於身心受到衝擊狀態。」



