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JW加盟星夢獲贈金咪 菊梓喬願讓女歌手獎

2020-08-05 列印
■JW主力發展歌唱事業，亦想繼續嘗試拍劇。
■菊梓喬讚JW是很有實力的歌手。
■星夢娛樂舉行大型記招歡迎JW加盟。
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星夢娛樂昨於電視城為JW舉行加盟記者會，獲眾高層何哲圖、余詠珊和杜之克等送上金咪高峰作為賀禮，同門歌手菊梓喬、胡鴻鈞、連詩雅等上台發言歡迎，何哲圖亦宣佈，JW已獲無線安排唱重頭劇《陀槍師姐2020》主題曲。

身穿婚紗式長裙的JW被問到，星夢是否以力捧她做一姐作為簽約條件？JW否認並謙稱希望用盡所有機會繼續做好自己。問到今年目標是否奪「最受歡迎女歌星」獎？JW稱要先儲多些歌，亦覺得過程比獎項重要。問星夢「一姐」菊梓喬可擔心被分薄獎項？她說：「無擔心過；我冇攞過金曲金獎，（恨攞？）不關事；期待JW的劇集歌曲（力保「最受歡迎女歌手獎」？）今年JW攞啦！」
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