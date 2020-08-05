洛杉機張盈悅為「瀨尿牛丸」選港姐

自美國洛杉機返港參選應屆港姐的張盈悅（Joyce），昨日獲安排到銅鑼灣恤髮，戴着紅色口罩的她被問回港參選是愛還是責任時，竟能以周星馳的《食神》經典對白答道：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！我好愛香港，想拍廣東話劇集，順道回來探朋友。」她亦坦言不覺自己單眼皮較輸蝕，亦有信心奪冠。



另外，丁子朗等藝人，前晚與候選佳麗「寸嘴Ivy」賴琦媛、連佳麗及麥詩晴進行網上直播，賴琦媛被丁子朗問到「名車論」時即謂「坐你架車一程會係最寶貴經歷」，又主動幫丁抹汗，更聲言教他媾女！