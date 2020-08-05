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言承旭激咀23歲「杉菜」

2020-08-05 列印
■言承旭和沈月在劇中有激吻鏡頭。
■言承旭有出浴戲晒健碩身形。
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        現年43歲的言承旭與內地「95後四小花旦」之一的沈月，合演的浪漫愛情劇《我好喜歡你》於「黃Viu煲劇平台」播放。

言承旭憑2001年版《流星花園》演道明寺爆紅，巧合地沈月就在2018年版的《流星花園》演杉菜走紅。劇中有出浴晒肌鏡頭的言承旭，被指因沈月太年輕而令他倍感壓力，但從劇組釋出的幕後花絮，可見兩人默契甚佳，一段兩分半鐘的預告更咀足七次，有網友就高呼「紅都面晒」！
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