Twins相隔八年合體拍劇
曾與32人住宿舍 部份已返新工 印傭確診掀恐慌 毒鏈或侵僱主家
第三波疫情處於橫行狀態，昨天錄得八十五宗確診，連續三日出現雙位數。一名待業的印傭確診，她曾經入住兩間外傭宿舍，涉另外三十二名外傭，部份人已到新僱主家中打工，令人憂慮多個家庭或受感染。另外，有線電視新聞...
2020-08-06
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《哆啦AV夢》插畫家微博被封 作品含色情元素Twitter上致歉
同人漫畫作品《哆啦AV夢》近日在網上瘋傳，此作品是由中國插畫家「禾野男孩」以日本動畫《哆啦A夢》為題材所創作，但由於作品含十八禁及同志元素，「禾野男孩」的微博帳號遭舉報停權，其及後於Twitter發道...
2020-08-06
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關閉旗下廉航 維珍澳洲航空裁3000人
新冠肺炎導致世界航空業正面臨有史以來最大的經營危機，連行業巨頭維珍澳洲航空（Virgin Australia）周三亦宣佈，將關閉廉航子公司澳洲虎航（Tigerair Australia），裁員三千人，並準備在新資方領導下重組業務。而維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）正在美申請破產保護。 由於顧客大減，維珍澳洲航空自四月起自願託管，以圖扭轉破產局勢。不過 維珍澳洲航空周三發聲明，將關閉旗下澳洲虎航，並裁員三千人，不過會保留六千名員工。
2020-08-06
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屋苑錄減價成交個案
據星島地產網報道，二手再錄用家減價承接個案，世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層D室，面積924方呎，望部份海景，原叫價1338萬，減至1328萬易手，呎價14372元...
2020-08-06
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疫苗又報喜 美元續弱 杜指升373點 金價再闖新高
新冠肺炎疫情難平，市場避險情緒繼續高漲，美元續弱，美債孳息率下挫，刺激國際黃金價格升勢迅猛，已突破每盎司2000美元大關，且繼續向上創造歷史紀錄。倫敦金昨日一度高見2044.85美元，升1.28%；紐...
2020-08-06
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倒戈狼 「高」半班
狼隊於歐霸十六強首回合作客1:1逼和奧林比亞高斯，今晚次回合主場再戰，更盡享知己知彼之利。事關倒戈的翼鋒普丹斯明言會為主隊出謀獻策，而且本身在英超復賽後表現不俗，有力領軍取勝晉級，主勝無問題。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 普丹斯今年一月由奧林比亞高斯加盟狼隊，初期被領隊紐奴冷待，幸英超復賽後漸受重用，近四場貢獻一入球一助攻。此子今仗倒戈，直言會領軍針對舊東家的罩門：「他們實力不俗，但我也知道其弱點。」主隊英超排第七，來季參加歐戰的唯一方法就是問鼎歐霸錦標，這無疑是一大爭勝動力。 奧林比亞高斯殘陣 奧林比...
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馬爾代夫解封 樂在其中
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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撐東華三院滑板藝術善舉 Sammi回味童年飲茶樂 嘉玲發揚獅子山精神
慈善團體東華三院今年創院150周年，該院將於下月18日至28日，舉辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，於網站展出近60組由演藝名人及藝術家精心設計或提供設計意念製作的滑板，每組滑板上的圖畫均獨一無二，並...
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社論——出錢幫外傭檢測防毒入屋
一名在港待業的印傭確診新冠肺炎，引起社區爆疫驚恐。由於她曾與三十多名外傭同居於中介公司宿舍，而各外傭已找到新僱主，令人擔憂會否一人中招，經多人把病毒帶入多個家庭？當局強調正在追蹤各人的去向，準備為與她們接觸的人檢測。事件反映中介公司給予外傭暫居的安排，大有改善之處。正在聘請外傭的家庭也要打醒十二分精神，嚴防病毒入屋。 受疫情影響，菲印泰等國減少輸出勞動力，導致外傭求過於供，不少在港完約的外傭，不愁出路，但在找到新僱主前，她們多居於中介公司的宿舍，這些處所十分狹小，往往三、四十人同時間擠在一起，大大增加了交叉感染的風險。 外傭工會昨天呼籲中介公司提高宿舍的衞生...
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馬場浮世繪——田泰安復課試三駒
騎師田泰安昨晨復課，全朝策騎三駒出試，計為葉廄的「超得意」和「軍炮」，以及韋廄的「超能力」。課後見他與練馬師告東尼在停機坪旁密斟甚久，然後再前往烽火台，跟在場的練馬師苗禮德和希斯傾談，動態積極。 另一方面，即使在唞暑期間，馬會的防疫工作未有鬆懈，除了離港的郭能和賀銘年，所有現役騎師均須在每周一、三、五，接受核酸檢測，幸好至今未有任何確診病例。 馬場浮世繪
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