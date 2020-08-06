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Twins相隔八年合體拍劇

2020-08-06 列印
■《女法醫JD》海報曝光，以爆裂鏡面呈現各主角的性格。
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　　由英皇娛樂出品的網劇《女法醫JD》發佈首款海報，此劇是Twins相隔八年再合體拍劇，令Fans十分期待。是次曝光的海報以爆裂鏡面的形式呈現主角們的不同神態。《女法醫JD》以患有HSP高敏感的女法醫JD宋安妍（蔡卓妍飾）在「死因解碼研究所」的遭遇為線索，展開講述各個單元的懸疑偵探故事，與神秘女子鐘欣潼、熱血探員張孝全之間展開的一系列驚心動魄的故事。

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