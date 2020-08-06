撐東華三院滑板藝術善舉 Sammi回味童年飲茶樂 嘉玲發揚獅子山精神

慈善團體東華三院今年創院150周年，該院將於下月18日至28日，舉辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，於網站展出近60組由演藝名人及藝術家精心設計或提供設計意念製作的滑板，每組滑板上的圖畫均獨一無二，並將同步舉行網上慈善拍賣，為東華三院屬校學生的藝術及音樂教育事務籌募經費。天后級歌手鄭秀文（Sammi）、楊千嬅及影后劉嘉玲等亦鼎力支持，齊發揮創意撐善舉！



東華三院將於下月舉辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，香港蘇富比提供義務策劃網上展覽及慈善拍賣，並將悉數捐出買家酬金及營運附加費予東華三院，以鼓勵公眾踴躍競投支持善舉。東華三院廣邀各界人士參與，一呼百應，演藝名人包括：鄭秀文（Sammi）、劉嘉玲、楊千嬅、劉秀樺、謝霆鋒、蕭敬騰、任達華、鄭裕玲、鄺美雲、何超蓮、王菀之、馬清揚等紛參與設計或提供設計意念。



Sammi提供設計意念的作品名稱為『歡迎光臨』，她說：「我的設計意念源自小時候和家人，總會在星期日到酒樓飲茶，是我快樂的童年時光。酒樓門口擺放「歡迎光臨」地氈，總是親切地迎接我們；經典的棉質白毛巾則是酒樓伙記披在肩上的萬用布，覺得兩者是並肩作戰的好拍



檔呢！」



而紅白藍膠袋堅韌耐用 ，好比港人的獅子山精神，《紅白藍精神》就是嘉玲提供設計意念的作品，她說：「我的設計意念是以經典的『紅白藍』三色代表香港，希望與大家一同將獅子山精神發揚光大！」



劉秀樺畫企鵝家庭樂



千嬅的作品為《My Childhood Memories》，她說：「整個設計都是由我親手繪畫，再安排絲印製作。我以童年為主題，一邊回憶我的成長經歷，一邊畫下跳飛機、山頂纜車、錄音帶等為我帶來無限美好回憶的舊事物，創作過程十分



開心！」



劉鑾雄（大劉）與陳凱韻（甘比）的女兒劉秀樺，更用上小時候的畫作設計滑板行善，她的作品名為《家庭的愛》，所畫的企鵝是她媽媽的最愛，寓意一家人互相陪伴扶持、分享快樂，洋溢溫馨的家庭之愛！而蕭敬騰為善舉親手繪畫作品《仁》，靈感是來自代表「二人」的「仁」字，他說：「無論是誰都無法避免與人相處。我們每天都在修行，學習對人親善有愛，抱有同情心。願我們都能愛人如己，無分你我。」



