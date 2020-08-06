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《殺手》迎結局 李佳芯玩劇透

2020-08-06 列印
■李佳芯將在新劇扮演機械人。
■廖慧儀和洪永城直播玩拗手瓜。
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　　無線劇集《殺手》將於本周五大結局，主要演員李佳芯、黎耀祥、龔嘉欣、高海寧等，昨日齊現身宣傳活動，宣佈該劇第4周7天跨平台總收視錄得30.3點，網絡熱門搜尋榜（8月4日）榮登第一位！《殺手》播到尾聲，不少演員漏口風在劇中會遇害，李佳芯說少不免會有「喊位」，角色亦會遇襲，她笑道：「角色好慘，身邊人又慘，接着都會有角色死。」談到將開拍新劇，李佳芯說：「8月中開拍，見過監製，造型都未知，淨係知道做機械人。」

　　另外，洪永城前晚擔任候選港姐直播節目主持，與「狂野空姐」廖慧儀撐枱腳兼玩拗手瓜，對於被網民指姣及想扮馮盈盈，廖慧儀呼冤道：「我在洪永城旁邊忍不住笑，女孩子想笑時很易被說姣，易被人誤會。」至於被指扮馮盈盈，廖就指馮是值得學習的師姐；她亦表示，不介意被別人知道，是透過交友App結識現任男友。
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