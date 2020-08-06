手越拒揭星級舊愛芳名

日本組合NEWS前成員手越祐也上月離巢，昨日為其爆料新書上市舉行網上直播發佈會，書中他自爆初入行時，因傳媒焦點都在山下智久身上，令他感到被冷待、很難受，故很討厭NEWS。



日前有傳手越會在該書大爆曾與他拍拖的15位女星名單，曾與他激咀斷正後被炒轉當AV女優的三上悠亞、柏木由紀、小嶋陽菜、Becky、多部未華子、澤尻英龍華和中谷美紀等緋聞舊愛，勢被揭秘史。但手越昨日卻反高潮，否認會「點名」，他說：「戀人的實名都沒有寫出來。」但他承認有3位圈中女友令他有衝動結婚！手越直播首20分鐘有約3.6萬觀眾，而他在6月的離巢記招就有130萬人次觀看。圖：網上圖片