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《花木蘭》變招Disney+收費播

2020-08-06 列印
■劉亦菲主演的《花木蘭》映期一波三折。資料圖片
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　　劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》製作費高達2億美元（約15.5億港元），但早前多次延期上畫，更因疫情變成公映無期。

　　迪士尼方面昨日透露，安排《花》片於下月4日起在旗下串流平台Disney+播放，但用戶要另外支付29.9美元（約232港元）收看。仍未有Disney+服務的亞洲地區，或會在稍後排期於戲院上映。
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