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謝東閔朱智賢走出偷食陰霾

2020-08-06 列印
■謝東閔分享與朱智賢及寵物的合照。
■朱智賢被指將復出幕前工作。
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　　朱智賢在今年4月背男友謝東閔，與正值老婆大肚的人夫黎振燁於車廂偷食斷正。慘被網民封做「綠帽俠」的謝東閔，其後陪同朱出席認錯記者會，有指朱將獲安排復出幕前。已透露原諒女友的謝東閔昨於社交網限時動態，分享與朱智賢及愛犬的合照，兩人看來已走出偷食事件陰霾。圖：網上圖片
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