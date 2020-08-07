連環出新歌後專心湊B ﻿羅力威﻿﻿做好準備餵夜奶﻿

羅力威最近連環推出兩首新歌《旅行娃娃》及《廢物女友》，他坦言入行11年現在心態已不同，盡力寫出滿意的新歌後，不會太在意成績，給自己太多壓力，以往他甚至跟傳媒相處都有困難，但經驗累積加上太太雨僑正面影響，令他變得更開朗更自在。而他這個準爸爸亦已做好準備，除了宣傳完新歌後會暫時放低工作專心湊BB外，更有晒心理準備挑戰艱巨的餵夜奶工作。 採訪：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：Adam Hui@ W Salon by IL colpo 化妝：YanChiu@ndnco. 場地：Red Sugar, Kerry Hotel



羅力威解釋，新歌出得密，因為希望之後可以專心迎接跟雨僑的小生命來臨，「希望呢兩首歌啲人聽耐啲，我又有啲時間湊吓Ｂ，陪吓老婆生同復原。」出道11年的羅力威笑言心態和情況跟周杰倫一樣，由最初執着作品成績，好有壓力，到現在已睇得好開，盡力寫好每首歌便夠，「我嘅情況、心態同佢一樣，只係佢有人聽，我冇人聽咁解，哈哈！」



這次訪問，看到羅力威明顯開朗得多，變得好健談，他承認以往對傳媒好有戒心，「可能人嘅階段唔同咗，開頭會覺得啲人係害我，哈哈！想引我講錯嘢，定係想攞啲嘢鬧我，細個唔懂事，覺得呢行咁複雜，唔知係咪個個衰人，其實呢行好多都係好人嚟，咁衰人周圍都有，唔單止呢行。（你開朗咗！）正常做番一個人，以前唔算太正常，哈哈！」原來他以前連出街也感到壓力，「以前出街有人望會諗『睥咩』哈哈！其實人哋因為認得你，或者想同你講聲加油，或者鍾意你嘅歌，未必一定係睇唔起你嘅。」



羅力威今日能夠貼地做返自己，識得同傳媒相處，太太雨僑絕對功不可抹，「太太對我嚟講最重要，佢所有睇法同我講嘅說話、思維內涵，都係100分，咁我喺佢身上得到好正面嘅影響。」講到跟雨僑的愛情結晶品，他有晒心理準備挑戰最困難的餵夜奶，「我天生冇黑眼圈，預咗唔夠瞓辛苦，好彩我唔使定時返早，唔使定時休息，預咗長期唔瞓，中間有4個鐘瞓就OK，盡量喺唔瞓時做晒啲嘢，睇吓會唔會捱到有黑眼圈。」



