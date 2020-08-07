拍《 辣伙頭》做侍應欠溝通 ﻿楊天宇郭奕芯﻿﻿提起再「開火」﻿

楊天宇和郭奕芯最近參與ViuTV真人騷《辣伙頭•開火》，雖然郭奕芯第一季曾打入四強，但今季賽制好大分別，由考廚藝變成鬥經營餐廳，對他們來說有一定難度，特別是做侍應，搞到他們一度有拗撬，當日提起亦忍不住再「開火」，相當搞笑。疫情下，兩人都坦言工作停頓，唯有自我增值，楊天宇在家健身，為9月有機會開拍新戲準備；而郭奕芯就練緊普通話，望向內地發展。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 郭奕芯



楊天宇和郭奕芯最初知道有份參與《辣伙頭•開火》以為會好好玩，郭奕芯說：「唔似第一季咁，冇咗淘汱賽，本嚟覺得冇咁大壓力啦！」後來兩人才發覺一點也不容易，楊天宇說：「其實今次係考你Marketing同宣傳，煮嘢食都緊要嘅，但係成個Package。」



節目頭幾集，兩人齊齊做侍應，但因溝通出問題，搞到楊天宇發火鬧郭奕芯，重提這件事兩人仲有火，郭奕芯講了一輪，令楊天宇仍不滿話：「我等你解釋等咗五分鐘。」郭奕芯不甘示弱話：「一開始大家冇講，落單嗰個要計理數，（楊沒好氣話：真係唔知原來落單要計數）咁點解落單要計數啫！咁寫咗A餐定Ｂ餐咪得，如果落單都要計數，咁就唔需要多一個計數出嚟做收銀啦！直情樓面做晒。」楊天宇再解釋因當日在Food court比賽，「我將所有單按順序寫好計錢同收錢，佢咁落單唔計錢喎，之後點收錢呢？」



有過今次經驗兩人更加佩服侍應，楊天宇說：「我做過節目，樓面最難唔係落單計數，最難係同廚房配合，唔亂可以順住次序咁整唔會出錯。」郭奕芯亦認同：「Christian（廚師楊尚友）講過樓面會同廚房不和，嗰時我唔明點解，但做過樓面就明，食客有不滿會直接投訴你，好多問題答唔到係會好有壓力。」所以楊天宇奉勸大家開餐廳要三思，「因為太受環境同外在因素影響，就算煮到神級嘢食，唔代表唔會執笠，除咗對嘢食有熱誠，仲要好有生意頭腦。」



髮型及化妝：Siu Mei @ Kayan Makeup 楊天宇 場地：The Crown



髮型：Ritz Lam @Leonado 3 Hair corner 楊天宇服裝：Carhartt WIP



