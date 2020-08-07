月前再割脈自殘 ﻿珉娥﻿﻿神經線斷裂﻿

韓團AOA前成員權珉娥上月初自爆遭AOA隊長智珉欺凌長達10年，因此患上情緒病，以及曾企圖自殺。昨日她公開照片展示再度割脈自殺，控訴智珉道歉毫無誠意，以及前東家FNC娛樂對事件處理不當。



女團AOA前成員權珉娥上月自爆遭隊長智珉欺凌長達10年，其他成員袖手旁觀，因而企圖自殺，智珉因此退出AOA。昨日，珉娥再度公開一個月前割脈的照片，當時被經理人及時趕到將她送院，治療時因其神經線已斷裂，打了麻醉針都無用，因此承受很大痛楚接受縫針，並有感對不起身邊的人而有罪疚感。



珉娥昨再撰文點名批評欺凌她的智珉道歉無誠意，又質疑她退出AOA只是權宜之計，打算風聲平息後再復出；而舊東家FNC的處理方法亦很荒唐，因此再度自殺。另外，珉娥又將矛頭指向隊友雪炫，指雪炫對她被欺凌一事視而不見。



