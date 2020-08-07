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丁子朗認與梁懿婷啱嘴形

2020-08-07 列印
■丁子朗與梁懿婷（右上）在節目上好好傾。
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　　在前晚網上播出的《我和港姐有個約會》中，丁子朗夥拍梁懿婷，丁子朗稱與對方同是YouTuber特別啱嘴形，又大讚對方率直，更對她說：「結婚嘛！」嚇得女方尷尬表示跳過了很多步驟。孔德賢獲鄺美璇大讚靚仔，令他心情緊張，提到有指她在外國擁有大量物業；鄺美璇大方承認：「在美國讀書看到當地學生對租樓需求大，所以問家人拿錢投資，但現在全賣掉了。」

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