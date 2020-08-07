陳積榮患癌歎醫療費龐大

曾志偉現任太太朱錫珍周一病逝，曾國祥前晚發聲明證實母親離世消息，他表示：「謹代表家母感謝各界的關心，也在此感謝所有一路上曾經給予我們幫助的朋友。」又指母親為人低調，因此家屬希望平靜地完成她最後的旅程。



另外，第20期無線藝員訓練班畢業陳積榮，近日拍片公開自己患第四期肺癌，不煙不酒的他病發前沒任何先兆，不明白為何會患上肺癌。他在短片提到龐大醫療費用令他沮喪，希望得到有心人的經濟援助，最後更感謝家人和女友對他的支持和照顧。



