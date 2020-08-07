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瑟雍駕車撞死闖紅燈途人

2020-08-07 列印
■2AM成員瑟雍捲入奪命車禍。資料圖片
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　　韓團2AM成員任瑟雍上周六在韓駕車期間，撞死一名50多歲男子，警方排除他超速及醉駕，初步指死者涉亂過馬路。昨有韓媒公開事發時，路面閉路電視11秒朦朧片段，可見穿黑衣途人撐傘在行人過路燈為紅燈時過馬路，被瑟雍的車撞到。有網友認為瑟雍的車，不應在下大雨時開得那麼快，亦有人指亂過馬路才是此宗奪命車禍主因。

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