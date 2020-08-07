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Ariana Grande度假晒身材

2020-08-07 列印
■Ariana近攝擺明益Fans。
■Ariana和男友糖黐豆。
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　　近期美國的新冠肺炎疫情又告急，多地加強防疫措施。27歲樂壇天后Ariana Grande就趁機鬆一鬆，與男友Dalton Gomez齊到猶他州、大狹谷附近的超豪華Amangiri度假村玩樂。Ariana不忘在社交網分享靚相，當中有近鏡性感比堅尼晒身材，亦有和男友的甜蜜合照。圖：網上圖片

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