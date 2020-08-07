三代同堂 霍震霆沙灘湊孫曬太陽 霍啟剛做外賣仔 照顧老嫩

貴為霍英東集團副總裁的霍啟剛（Kenneth），身兼港協暨奧委會副會長和香港出版總會名譽會長，近日積極為業界爭取政府支援，雖然公事繁忙，但都不及Family day行程咁緊湊！在「封灘令」前的周末，Kenneth於攝氏30幾度高溫下，戴住口罩陪6歲大仔霍中曦（Lawrence）及3歲次女霍中妍（Laurissa）喺淺水灣寓所旁的沙灘玩，同行仲有74歲的父親霍震霆及外母；至傍晚時，貼心的Kenneth化身「外賣仔」到附近的餐廳買定Dinner，再返回沙灘接仔女及幫老人家收拾曬太陽孖寶，即太陽遮同沙灘椅，而白到反光嘅霍震霆就拎住個口罩爽住返歸。採訪：張詠森



最近，霍太郭晶晶接受訪問，透露不會讓小朋友繼承衣鉢，反而希望仔女好好讀書，所以自幼便培養大仔Lawrence的閱讀習慣，而霍啟剛更早已買定4張書展入場券諗住帶妻兒去掃貨，可惜因第三波疫情在港爆發，貿發局宣佈書展延期舉行。



沙灘亦戴罩



因為第三波疫情嚴峻，專家已作出勸告希望市民盡量留家，不過大人忍到小朋友就難啲。早前傍晚5點幾，剛搬入逾1.6億港幣淺水灣豪宅的Kenneth，就同外母帶住大仔Lawrence及次女Laurissa去寓所附近的海灘玩水，而爸爸霍震霆亦有跟埋去，郭晶晶則未有同行，相信留家湊細女「中怡」。雖然當日攝氏30幾度，烈日當空曬到應一應，但穿白Tee、長褲加波鞋的Kenneth仍全程「罩」不離口，見佢踎喺側邊目及住一對寶貝玩沙同玩水，唔怕焗，防疫做足100分，真係抵讚！



多功能老公



其間，郭媽媽充當「小助手」幫兩個孫一齊砌城堡，霍震霆就瞓喺自備沙灘椅上享受日光浴，74歲嘅佢白到反晒光，身形算係咁！見差不多夠鐘食晚飯，Kenneth就開始勸仔女執嘢返屋企，郭媽媽亦帶住Laurissa落水洗「架生」，但Lawrence似乎意猶未盡繼續玩，Kenneth亦冇咁好氣，見老竇企起身摺起張櫈準備走，佢都即刻上前幫忙收遮、孭櫈離開，之後Kenneth又化身「外賣仔」到餐廳取回預先Order好的晚餐，「多功能老公」非你莫屬啦！最後要提醒大家，鑑於疫情嚴重，為己為人都係多留家中，就算外出都謹記戴口罩呀！