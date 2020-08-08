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珍妮花畢列沙灘嬉水傳撻着

2020-08-08 列印
■珍妮花與畢列傳出緋聞。
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　　48歲美國女星珍妮花嘉娜與前夫賓艾弗力離婚後，於前年被爆與連鎖餐廳總裁John Miller拍拖，但近日傳出二人分手的消息。而珍妮花回復單身後，被拍到與多年好友畢列谷巴到沙灘遊玩，同行還有畢列的女兒，三人恍如一家人十分溫馨，因而立即傳出緋聞。據目擊者表示，赤膊的畢列不時對着珍妮花露出燦爛的笑容，表現得相當親密。珍妮花與畢列曾合作拍劇《特務A》，之後一直都是好友，去年珍妮花曾上載二人合照賀畢列生日。



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